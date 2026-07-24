Durante il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, è stata introdotta una nuova Safety Car con trazione integrale. Il pilota incaricato, che si occupa della vettura di sicurezza, ha dichiarato di essere entusiasta di poterla guidare per la prima volta in gara. La vettura è entrata in azione durante la corsa, sostituendo il veicolo tradizionale. La Safety Car ha svolto il suo ruolo nel gestire le situazioni di neutralizzazione in pista.

Bernd Maylander, il pilota, si sfregava le mani da giorni: “Non vedo l'ora di guidare la nuova safety car per la prima volta in condizioni reali”. Ed allora eccola lì. Bella, aerodinamica, stabile. C'è una nuova Safety Car che si aggira per il mondo delle corse. E l’Ungheria è il suo palcoscenico. Per celebrare i 30 anni di velocità e sicurezza, la Mercedes è scesa in pista con un nuovo bolide. Si chiama Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ e debutta all’Hungaroring come nuova vettura di sicurezza ufficiale della Formula 1. Prende il posto della GT Black Series e diventa il 14° modello della Stella impiegato in questo ruolo dal 1996, quando al circuito di Magny-Cours comparve la C 36 Amg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Ungheria, debutta la Safety Car con la trazione integrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton sogna la vittoria, la Virtual Safety Car lo favorisce!Durante il GP di Barcellona, Hamilton è tornato in testa dopo un pit-stop, superando Russell e Antonelli.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: la Virtual Safety Car cambia tutto! Leclerc al comando davanti ad Antonelli!Durante il 44º giro del Gran Premio del Belgio, il pilota ha effettuato la sosta durante la Virtual Safety Car e si è rimesso in pista davanti a un...

Temi più discussi: Mercedes, in Ungheria debutta la nuova Safety Car: le FOTO della livrea speciale; Debutta la nuova Safety Car Mercedes, in Ungheria c'è una prima volta assoluta; GP Ungheria: debutta il nuovo motore Honda; I piloti non dimenticano Anthoine Hubert: l'omaggio a Spa.

La nuova Mercedes AMG debutta in F1: al GP Italia di Monza davanti a Ferrari e AntonelliLa Formula 1 inaugura una nuova era anche sul fronte della sicurezza. In occasione del Gran Premio d’Ungheria farà il suo debutto la nuova Mercedes-AMG GT […] ... missionline.it

F1 | Mercedes, in Ungheria debutta la nuova Safety Car: presentata la livrea celebrativaIn Ungheria viene presentata la nuova Safety Car Mercedes: tutti i dettagli tecnici e la livrea celebrativa dei 30 anni. f1ingenerale.com