Verona, 24 lug. (Adnkronos) - “Il vino apre a tanti mercati e, secondo gli studi, dove si radica all'estero porta con sé anche una parte dell'agroalimentare che altrimenti farebbe fatica ad arrivare. L'iniziativa voluta dal Ministero degli Esteri, che ha il compito di coinvolgere gli istituti di cultura nell'attività di promozione che l'Italia fa all'estero a sostegno delle proprie aziende, per noi è fondamentale”. Lo ha detto Federico Bricolo, presidente di VeronaFiere, intervenendo alla giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi a Verona, in merito all'iniziativa del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale “Territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Export, Bricolo (VeronaFiere): "Vino porta agroalimentare su nuovi mercati"

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