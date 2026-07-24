Export Bricolo VeronaFiere | Vino porta agroalimentare su nuovi mercati

Da iltempo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore del vino contribuisce all'ingresso di prodotti agroalimentari italiani in nuovi mercati esteri. Secondo studi recenti, la presenza del vino all'estero favorisce anche la diffusione di altri prodotti alimentari, che altrimenti avrebbero difficoltà a raggiungere determinati mercati. Questa dinamica si evidenzia come un effetto diretto dell'export vinicolo, che si espande oltre il settore stesso, coinvolgendo anche altri comparti alimentari.

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Verona, 24 lug. (Adnkronos) - “Il vino apre a tanti mercati e, secondo gli studi, dove si radica all'estero porta con sé anche una parte dell'agroalimentare che altrimenti farebbe fatica ad arrivare. L'iniziativa voluta dal Ministero degli Esteri, che ha il compito di coinvolgere gli istituti di cultura nell'attività di promozione che l'Italia fa all'estero a sostegno delle proprie aziende, per noi è fondamentale”. Lo ha detto Federico Bricolo, presidente di VeronaFiere, intervenendo alla giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi a Verona, in merito all'iniziativa del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale “Territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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