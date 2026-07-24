L'ultima nave di Explora Journeys, marchio di MSC dedicato ai viaggi di lusso, è stata consegnata giovedì 23 luglio. La nave, prodotta da Fincantieri, è alimentata a GNL e ha debuttato con il tennista Jannik Sinner a bordo. È la prima unità della serie Explora III, progettata per offrire crociere oceaniche di alta gamma.

L'ultima unità prodotta da Fincantieri per Explora Journeys, marchio premium dedicato ai viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc, è stata consegnata giovedì 23 luglio. È la prima nave della flotta ad essere alimentata a Gnl, realizzata per perseguire l'ambizioso obiettivo del Gruppo di raggiungere il traguardo delle zero emissioni entro il 2050. Lunga 19,2 metri in più rispetto ai modelli precedenti, garantisce un livello di comfort e lusso mai sperimentati prima. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Explora III, debutto con Sinner a bordo per la crociera di lusso Msc alimentata a Gnl

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