Una donna di 42 anni, già sottoposta a arresti domiciliari, è stata arrestata nuovamente dopo essere uscita di casa per bere al bar. La misura di custodia cautelare le impediva di lasciare il proprio domicilio, ma lei ha violato questa disposizione. Ora si trova in carcere, dove è stata portata dopo il nuovo arresto. La donna era stata sottoposta alla misura restrittiva pochi giorni prima.

Evasa dagli arresti domiciliari per andare a ubriacarsi al bar. Ora si trova in carcere, una 42enne nei confronti della quale, pochi giorni fa, era stata disposta la misura di custodia cautelare che le intimava di rimanere al proprio domicilio. Gli agenti della polizia stradale, invece, l’hanno rintracciata fuori da un locale di Ponte San Giovanni in evidente stato di ubriachezza. L’intervento è scattato dopo una segnalazione ricevuta al numero unico di emergenza. Riaccompagnata a casa, la donna è stata denunciata per evasione. Ma, il giudice per le indagini preliminari, valutando che gli arresti domiciliari non fossero una misura adeguata visto come la donna aveva violato la prescrizione subito dopo pochi giorni, ha disposto un aggravamento della misura stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Evade da casa e va a ubriacarsi. Ora è in carcere

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