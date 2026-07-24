estremisti rossi e islamici usano fakir per la rivolta

Estremisti di sinistra e islamici stanno usando Fakir per alimentare proteste e rivolte, definendo gli agenti di polizia come assassini. La propaganda si diffonde attraverso comunicati ufficiali e post sui social media, contribuendo ad aumentare l’ostilità e il clima di tensione. Le accuse si rivolgono alle forze dell’ordine, mentre il messaggio si diffonde tra gruppi di manifestanti e sostenitori, creando un’atmosfera di scontri e scontri di piazza.

Partigiani, estrema sinistra e islam a braccetto nel dare degli assassini ai poliziotti, alimentando l’odio. La nube tossica si allarga, complici comunicati e post sui social. «L’omicidio di Fakir Abderrahim è il frutto della macchina repressiva e omicida messa in campo dal governo Meloni e dalle istituzioni locali del Pd», proclama la sezione di Bologna dei Carc, i Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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