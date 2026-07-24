Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 luglio 2026
Oggi alle 20,30 è stata estratta la combinazione vincente di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati durante l’estrazione di venerdì 24 luglio 2026. Il concorso si svolge regolarmente e permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa modalità di gioco. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora comunicato.
Estrazione VinciCasa oggi 24 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 23 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 22 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 21 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 20 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 19 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 24 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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Estrazione Vincicasa n. 199 di sabato 18 luglio 2026 #VinciCasa #LeoBar_Sulbiate, facebook
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