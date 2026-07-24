Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi alle 20,30 è stata estratta la combinazione vincente di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati durante l’estrazione di venerdì 24 luglio 2026. Il concorso si svolge regolarmente e permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa modalità di gioco. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora comunicato.