Estrazione Superenalotto oggi 24 luglio 2026 | i numeri vincenti

L’estrazione del Superenalotto si tiene oggi, 24 luglio 2026, alle ore 20. I numeri vincenti saranno annunciati in questa occasione, seguita da milioni di italiani. Il gioco prevede l’estrazione di numeri che determinano eventuali vincite. Non sono stati comunicati in anticipo i numeri estratti né i premi assegnati. La lotteria si svolge regolarmente secondo il calendario stabilito.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 24 luglio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 24 luglio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 23 luglio 2026

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