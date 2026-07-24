Estrazione Million Day di oggi 24 luglio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Notizia in breve

Oggi, venerdì 24 luglio 2026, sono state estratte le numerazioni del Million Day alle 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta durante le due estrazioni del giorno. La prima estrazione si è svolta a mezzogiorno, mentre la seconda si è conclusa in serata. I numeri estratti sono stati comunicati immediatamente dopo le rispettive sessioni.