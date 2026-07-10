Estrazione Million Day di oggi 10 luglio 2026 | i numeri vincenti di venerdì
L’estrazione del Million Day di oggi, 10 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20:30. Sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta. Le estrazioni si sono svolte come previsto, senza variazioni rispetto alla programmazione. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo le rispettive sessioni. La lotteria si tiene quotidianamente, con risultati pubblicati immediatamente dopo le estrazioni.
Estrazione Million Day oggi venerdì 10 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 10 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 10 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 20 Febbraio 2026
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