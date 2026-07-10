Estrazione Million Day di oggi 10 luglio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, 10 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20:30. Sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta. Le estrazioni si sono svolte come previsto, senza variazioni rispetto alla programmazione. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo le rispettive sessioni. La lotteria si tiene quotidianamente, con risultati pubblicati immediatamente dopo le estrazioni.