Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 24 luglio 2026
L’estrazione Eurojackpot di oggi, 24 luglio 2026, si è svolta alle 20:30. Sono stati annunciati i numeri vincenti, ma non sono stati comunicati i risultati in questa nota. La lotteria si tiene ogni venerdì sera e i numeri estratti vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna informazione su eventuali vincite o premi associati ai numeri estratti.
Estrazione Eurojackpot di oggi 24 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 59esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
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