Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 24 luglio 2026

Notizia in breve

L’estrazione Eurojackpot di oggi, 24 luglio 2026, si è svolta alle 20:30. Sono stati annunciati i numeri vincenti, ma non sono stati comunicati i risultati in questa nota. La lotteria si tiene ogni venerdì sera e i numeri estratti vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna informazione su eventuali vincite o premi associati ai numeri estratti.