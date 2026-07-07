Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 7 luglio 2026

Notizia in breve

L’estrazione Eurojackpot di oggi, 7 luglio 2026, si è svolta alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti, ma non sono ancora stati comunicati pubblicamente. La lotteria si tiene regolarmente ogni martedì sera. La combinazione vincente, una volta annunciata, sarà pubblicata sui canali ufficiali e sui principali media. Nessun altro dettaglio sui numeri o sui premi è stato ancora diffuso.