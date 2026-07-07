Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 7 luglio 2026
L’estrazione Eurojackpot di oggi, 7 luglio 2026, si è svolta alle 20:30. Sono stati estratti i numeri vincenti, ma non sono ancora stati comunicati pubblicamente. La lotteria si tiene regolarmente ogni martedì sera. La combinazione vincente, una volta annunciata, sarà pubblicata sui canali ufficiali e sui principali media. Nessun altro dettaglio sui numeri o sui premi è stato ancora diffuso.
Estrazione Eurojackpot di oggi 7 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, martedì 7 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 54esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Freitag, 22.05.2026
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