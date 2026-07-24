Dal 24 al 30 luglio 2026, a Roma si svolgeranno vari eventi culturali e naturalistici. Sono previsti incontri nei musei, passeggiate storico-naturalistiche e spettacoli astronomici in diversi parchi e luoghi culturali della città. Le iniziative si svolgeranno in più location distribuite nel centro e nelle zone periferiche, offrendo un programma vario rivolto a residenti e visitatori.

Cosa: Incontri nei musei, passeggiate storico-naturalistiche e spettacoli astronomici. Dove e quando: Diversi luoghi culturali e parchi di Roma, dal 24 al 30 luglio 2026. Perché: Per scoprire la storia della città e i segreti dell'universo attraverso visite guidate e aperture straordinarie. L'estate culturale della Capitale si arricchisce di nuovi appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori in un viaggio tra storia, arte e scienza. Dal 24 al 30 luglio 2026, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone un ricco calendario di iniziative che spaziano dagli itinerari storico-naturalistici nei grandi parchi urbani alle aperture straordinarie di siti monumentali unici al mondo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Estate romana: itinerari, musei e stelle dal 24 al 30 luglio

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