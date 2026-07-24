Estate da record | presenze quasi raddoppiate

Quest’estate, le presenze a Fabriano sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno. La città, tradizionalmente attraversata come tappa, si sta affermando come meta di soggiorno, attirando un numero crescente di visitatori. I dati registrati indicano un aumento significativo di presenze rispetto ai periodi precedenti, segnalando un cambiamento nel flusso turistico. La crescita si riflette sia nelle strutture ricettive che nelle attività commerciali locali, che hanno registrato un incremento di afflusso.

Non più solo una rapida tappa di passaggio lungo le direttrici dell’entroterra, ma un’autentica meta da vivere e scoprire. A Fabriano le presenze turistiche e i soggiorni in città registrano un vero e proprio volo d’inizio estate e a trainare il rilancio dell’immagine culturale è il suo simbolo per eccellenza: il Museo della Carta e della Filigrana, che manda in soffitta il mese di giugno stampando un incremento a doppia cifra sia nei biglietti staccati sia nelle attività di laboratorio. I dati diffusi dall’Osservatorio Regionale del Turismo tracciano per la città della carta un primo semestre 2026 da incorniciare. Tra gennaio e giugno gli arrivi a Fabriano sono saliti a quota 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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