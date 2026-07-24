Estate | con glo musica esperienze e momenti da condividere
Un concerto all'aperto si è tenuto ieri sera in una piazza centrale, attirando centinaia di persone. La serata ha visto musica dal vivo, con partecipanti che hanno condiviso momenti di festa e relax. L’evento ha avuto luogo in una zona urbana, con l’afflusso di pubblico che ha riempito gli spazi pubblici fino a tarda notte. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento.
Milano, 22 lug. (Adnkronos) - L'estate è il tempo delle giornate che si allungano, dei tramonti sul mare, dei concerti all'aperto, delle piazze che si animano e delle serate trascorse in compagnia. Dai festival agli eventi nelle località balneari, fino ai luoghi simbolo della nightlife. È in questo scenario che si inserisce il tour estivo di glo – brand di punta di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick* per consumatori adulti – un calendario di appuntamenti che accompagna il pubblico lungo alcune delle destinazioni più iconiche dell'estate italiana, trasformando località costiere in spazi di incontro e unione. Grande protagonista della stagione è il catamarano di glo Hilo, che solcherà il mare trasformandosi in uno spazio esperienziale capace di raccontare il brand attraverso momenti esclusivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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