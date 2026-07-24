Equitazione | inaugurata con cerimonia apertura edizione 2026 Ponyadi Kep Italia

L'edizione 2026 delle Ponyadi è stata inaugurata ieri con una cerimonia ad Arezzo. L'evento, considerato il più importante dell'anno per il settore ludico della Federazione Italiana Sport Equestri, è ufficialmente iniziato con la cerimonia di apertura. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario sportivo e coinvolge numerosi giovani cavalieri e appassionati. La giornata ha visto la partecipazione di diverse autorità e rappresentanti del settore equestre.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Ha preso ufficialmente il via ieri l'evento più importante dell'anno per il settore ludico della Federazione Italiana Sport Equestri. Gli impianti dell' Arezzo Equestrian Centre sono la cornice, fino a sabato, dell'edizione 2026 delle Ponyadi KEP Italia, la grande manifestazione dedicata alle giovanissimi amazzoni e cavalieri e i loro inseparabili pony. L'evento, nato nel 2006 dall'eredità dei Giochi della Gioventù, è entrato nel vivo alle 19 di oggi con l'emozionante cerimonia di apertura all'Arena Boccaccio che ha visto sfilare le delegazioni di 18 Comitati Regionali Fise (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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VINITALY 2026: LA GIORNATA INAUGURALE

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