Equalize a ottobre il via al maxiprocesso A Pazzali & Co contestati centinaia di episodi Oltre 700 le parti offese

Da lanotiziagiornale.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maxi processo Equalize inizia il 13 ottobre nell’aula bunker del carcere di Opera. Sono coinvolte circa 700 parti offese e centinaia di episodi contestati. L’udienza segnerà l’apertura del procedimento contro le persone accusate di aver gestito una presunta centrale di attività illecite. La procura ha raccolto numerose prove e dettagli sui presunti reati. La fase processuale proseguirà con successive udienze per esaminare le accuse e le difese.

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Sarà l’aula bunker del carcere di Opera a ospitare, dal prossimo 13 ottobre, il primo atto del maxi processo Equalize, la presunta centrale di dossieraggi e spionaggio informatico che, secondo la procura, agli ordini dell’ex presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, tramite una rete di hacker e agenti infedeli, per anni ha effettuato accessi abusivi a banche dati riservate, intercettato comunicazioni ed esfiltrato chat private. Tutte informazioni che finivano in dossier che la banda vendeva a caro prezzo o utilizzava per i propri scopi. La Gip Tiziana Landoni ha fissato la prima udienza nei confronti dell’informatico Nunzio Samuele Calamucci – considerato il principale collaboratore dell’accusa dopo gli arresti dell’ottobre 2024 – e del suo socio Massimiliano Camponovo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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