Il maxi processo Equalize prenderà il via il 13 ottobre nell’aula bunker del carcere di Opera. Oltre 700 le parti offese coinvolte e centinaia gli episodi contestati. La procedura riguarda una presunta centrale di attività illecite, con accuse che coinvolgono numerosi imputati. La prima udienza segnerà l’inizio di un procedimento che si protrarrà nel tempo, con molte parti da ascoltare e questioni da approfondire.

Sarà l’aula bunker del carcere di Opera a ospitare, dal prossimo 13 ottobre, il primo atto del maxi processo Equalize, la presunta centrale di dossieraggi e spionaggio informatico che, secondo la procura, agli ordini dell’ex presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, tramite una rete di hacker e agenti infedeli, per anni ha effettuato accessi abusivi a banche dati riservate, intercettato comunicazioni ed esfiltrato chat private. Tutte informazioni che finivano in dossier che la banda vendeva a caro prezzo o utilizzava per i propri scopi. La Gip Tiziana Landoni ha fissato la prima udienza nei confronti dell’informatico Nunzio Samuele Calamucci – considerato il principale collaboratore dell’accusa dopo gli arresti dell’ottobre 2024 – e del suo socio Massimiliano Camponovo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Equalize, a ottobre il via al maxiprocesso. A Pazzali & Co. contestati centinaia di episodi. Oltre 700 le parti offese

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