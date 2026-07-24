Enzo Iacchetti senza freni contro Meloni Vannacci Salvini e De Gregori | il suo duro attacco divide il Paese

Il 17 luglio, durante il festival Naturalmente Pianoforte a Pratovecchio, Enzo Iacchetti ha criticato duramente il governo guidato da Meloni, Vannacci, Salvini e De Gregori. Il conduttore di Striscia la Notizia ha espresso commenti severi, attirando l’attenzione e dividendo l’opinione pubblica. Le sue parole sono state pronunciate davanti a un pubblico presente all’evento e hanno suscitato reazioni contrastanti sui social e tra gli spettatori.

Enzo Iacchetti non ha mai avuto peli sulla lingua, ma stavolta il conduttore di Striscia la Notizia ha alzato il tiro come mai prima d’ora. Il 17 luglio scorso, ospite del festival Naturalmente Pianoforte a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, ha messo nel mirino il governo Meloni con un intervento destinato a far discutere per settimane. Non un semplice sfogo da palco, ma un elenco preciso e dettagliato di “25 sogni”, tanti quanti sono i ministri dell’esecutivo. Una provocazione costruita con cura, che ha toccato i nervi scoperti della politica italiana: dal lavoro dei migranti alla sanità pubblica, dai treni in ritardo fino alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Enzo Iacchetti shock: l'attacco al Governo

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