Emilia-Romagna approvata legge sul suicidio assistito

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale che stabilisce le procedure per accedere al suicidio assistito. La normativa è stata adottata in conformità con le pronunce della Corte costituzionale. La legge definisce i passi da seguire e i requisiti necessari per chi sceglie questa opzione. La decisione riguarda esclusivamente le procedure e le modalità di accesso, senza prevedere disposizioni su altri aspetti.

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria. L’obiettivo della norma è... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Approvata la legge sul suicidio medicalmente assistito

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