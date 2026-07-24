Emergenza Mediterraneo 800 morti in tre mesi | ResQ lancia un appello per ripristinare il soccorso civile

Da it.insideover.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In tre mesi, nel Mediterraneo, quasi 800 migranti sono morti, secondo i dati ufficiali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e altre agenzie umanitarie. La cifra non include i dispersi. ResQ ha lanciato un appello per ripristinare le attività di soccorso civile nella zona, evidenziando l’aumento delle vittime.

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Quasi 800 migranti morti in tre mesi nel Mediterraneo, senza contare i dispersi. Sono i dati ufficiali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) e delle agenzie umanitarie. Numeri che non sono semplici statistiche, ma vite di donne, uomini e bambini spezzate nel tentativo di raggiungere l’Europa. Questi dati si inseriscono in un decennio di tragedie senza sosta. Tra il 2014 e il 2024, il Mediterraneo ha inghiottito oltre 30mila persone tra morti e dispersi; un numero che, includendo i dati del 2025, sfiora ormai le 33mila vittime. E che non sembra volersi fermare. Il Mediterraneo centrale si conferma, già nella prima metà del 2026, la rotta migratoria più letale al mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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