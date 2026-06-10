REAS 2026 | TORNA IL GRANDE SALONE INTERNAZIONALE DELL’EMERGENZA TUTTE LE ULTIME NOVITA’ SU SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO
Il grande Salone internazionale dell’Emergenza torna nel 2026 per la sua venticinquesima edizione. L’evento si concentra su novità nel settore di soccorso, protezione civile e antincendio. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata alle ultime tecnologie e ai mezzi di intervento. Sono attesi espositori e rappresentanti di diversi paesi, con presentazioni di prodotti e aggiornamenti in ambito di emergenza. L’obiettivo è mostrare le innovazioni più recenti nel campo.
Torna REAS 2026, il grande Salone internazionale dell’Emergenza che si prepara quest’anno a festeggiare la sua venticinquesima edizione. Nato nel 2001 come evento dedicato al volontariato, la manifestazione è oggi il principale appuntamento annuale per tutte le aziende e i professionisti nei settori dell’antincendio, del primo soccorso e degli ausili per le persone con disabilità, della protezione civile e della sicurezza sul lavoro. Un’importante novità riguarda le date: la prossima edizione si svolgerà infatti presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia) da giovedì 8 a sabato 10 ottobre, con l’obiettivo di facilitare ulteriormente la visita di operatori e buyers nazionali ed esteri e il contatto diretto con le aziende espositrici, pur mantenendo la tradizionale attenzione per il mondo dei volontari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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