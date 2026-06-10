REAS 2026 | TORNA IL GRANDE SALONE INTERNAZIONALE DELL’EMERGENZA TUTTE LE ULTIME NOVITA’ SU SOCCORSO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO

Notizia in breve

Il grande Salone internazionale dell’Emergenza torna nel 2026 per la sua venticinquesima edizione. L’evento si concentra su novità nel settore di soccorso, protezione civile e antincendio. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata alle ultime tecnologie e ai mezzi di intervento. Sono attesi espositori e rappresentanti di diversi paesi, con presentazioni di prodotti e aggiornamenti in ambito di emergenza. L’obiettivo è mostrare le innovazioni più recenti nel campo.