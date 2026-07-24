Un incendio si è sviluppato in una zona rurale della Sicilia, bruciando circa 50 ettari di vegetazione. Nello stesso momento, un altro rogo ha interessato una vasta area nel Lazio, coinvolgendo circa 30 ettari di bosco. Le fiamme stanno interessando le regioni italiane più colpite, con temperature elevate che favoriscono la propagazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta finora, ma le operazioni di spegnimento sono in corso.

Continua l’emergenza incendi nel Mediterraneo. Sicilia, Lazio e altre regioni italiane fanno i conti con roghi favoriti dalle alte temperature. Servizio di di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Emergenza incendi, le più colpite Sicilia e Lazio

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