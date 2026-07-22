Sicilia, scoppia emergenza incendi - Video

In Sicilia sono scoppiati numerosi incendi che hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Diversi roghi sono attivi in diverse zone dell'isola, con i soccorritori impegnati a spegnere le fiamme. Sono stati utilizzati anche diversi aerei canadair per contenere l'espansione del fuoco. L'emergenza continua senza sosta, con le forze di soccorso sul campo.

Emergenza incendi in Sicilia, con decine di roghi che stanno impegnando senza sosta vigili del fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. In azione anche diversi canadair per contenere l'avanzata delle fiamme. La situazione più critica è nel catanese, ma gravi incendi sono scoppiati anche nel palermitano. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A.,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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