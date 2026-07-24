I Canadair italiani sono stati inviati in Tunisia per aiutare a spegnere gli incendi che stanno interessando varie zone del paese, tra cui Monte Gradara. La regione sta affrontando un’ondata di caldo intenso e una crisi idrica che ha contribuito alla diffusione del fuoco. La situazione ha portato all’intervento di mezzi aerei provenienti dall’Italia per cercare di contenere le fiamme.

Canadair in Azione per Contrastare gli Incendi in Tunisia. Recentemente, i Canadair italiani sono stati mobilitati per combattere gli incendi devastanti che stanno colpendo diverse regioni della Tunisia, tra cui Monte Gradara. Gli aerei antincendio, coordinati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti fino al tramonto per evitare che le fiamme raggiungessero abitazioni nel villaggio di Romitello. Queste misure emergenziali sono diventate necessarie a causa delle condizioni climatiche estreme e degli incendi boschivi che interessano il Paese. Interventi Umanitari in Tunisia. A fianco delle operazioni di spegnimento degli incendi, l’Esercito nazionale tunisino e la Mezzaluna Rossa hanno intensificato gli interventi per sostenere la popolazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Emergenza in Tunisia: caldo intenso, crisi idrica e incendi, Canadair dall’Italia in aiuto.

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