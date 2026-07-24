Elly Schlein | il PD supporterà l' Ucraina con tutti i mezzi a disposizione ; la metamorfosi kafkiana della sinistra

Elly Schlein ha affermato che il Partito Democratico supporterà l'Ucraina con tutti i mezzi disponibili. La dichiarazione è stata rilasciata di recente e non sono stati forniti dettagli sui mezzi specifici. La frase si inserisce in un discorso più ampio sulla posizione del partito riguardo al conflitto. Non ci sono state ulteriori precisazioni o chiarimenti ufficiali sulla politica concreta che il partito intende adottare.

Così ha recentemente dichiarato, senza perifrasi, Elly Schlein, vestale della sinistrash fucsia padronale e nemica delle classi lavoratrici: "il PD sosterrà l'Ucraina con tutti i mezzi a disposizione". Non è chiaro se tra i mezzi a disposizione figurino anche i lauti stipendi dei parlamentari e dei senatori della sinistra fucsia, ma è fuor di discussione il fatto che la Schlein difenda strenuamente l'invio di armi al guitto di Kiev, attore Nato. Schlein ha, inoltre, asserito che Putin ha violato il diritto internazionale. Ammesso e non concesso che ciò sia vero, domandiamo: forse che Putin lo ha violato più di Washington,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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