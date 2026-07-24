elliot anderson definisce il city re di manchester dopo aver siglato un trasferimento da 116 milioni di sterline

Elliot Anderson ha definito il Manchester City il “Re di Manchester” dopo aver completato un trasferimento da 116 milioni di sterline dal Nottingham Forest. La firma è avvenuta di recente e ha attirato l’attenzione sul valore del trasferimento. La cifra investita rappresenta una delle più alte per un giocatore proveniente dal Nottingham Forest. La dichiarazione di Anderson è stata resa pubblica poco dopo l’accordo ufficiale.

2026-07-23 19:01:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Elliot Anderson ha dichiarato il Manchester City il “Re di Manchester” dopo aver siglato un trasferimento da 116 milioni di sterline dal Nottingham Forest. Il City ha confermato il completamento dell’accordo giovedì, con il centrocampista inglese che è diventato il quarto acquisto estivo. Il 23enne ha goduto di una rapida ascesa dal suo trasferimento dal Newcastle United al Nottingham Forest nel 2024. Il suo trasferimento ha preceduto una stagione in cui il Newcastle ha posto fine a 70 anni di siccità nazionale con la vittoria nella Coppa EFL, con il Forest che ha perso in semifinale di FA Cup in quella stagione prima di uscire nella stessa fase di Europa League la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Elliot Anderson called City is the king of Manchester

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