Manchester City ufficiale l' acquisto di Elliot Anderson | operazione da 135 mln

Il Manchester City ha annunciato l'acquisto del centrocampista Elliot Anderson dal Nottingham Forest per 135 milioni di euro. La cifra rappresenta un record, superando la spesa di circa 117 milioni di euro fatta nel 2021 per l'acquisto di un altro giocatore. L'operazione è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli sui termini del trasferimento.

Ora è ufficiale: il Manchester City ha acquistato il centrocampista Elliot Anderson dal Nottingham Forest per la cifra record di 135 milioni di euro, superando la spesa effettuata dai Citizens nel 2021 per strappare Jack Grealish all'Aston Villa. Il giocatore inglese ha firmato un contratto quinquennale. Si tratta del primo acquisto per il City dopo l'addio di Pep Guardiola, sostituito dall'ex manager del Chelsea Enzo Maresca. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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