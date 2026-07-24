Elize: Le ombre di una donna è il film Netflix che non ti aspetti e che raccontano una narrazione interessante un caso di cronaca che sconvolse il Brasile nel 2012. C'è un titolo che sta spopolando tra il pubblico di Netflix e di cui finora non si è parlato molto. Stiamo parlando di Elize: Le ombre di una donna, opera diretta da Felipe Vellas e disponibile sulla piattaforma dal 22 luglio, che porta su schermo l'adattamento di un caso di cronaca che ha sconvolto il Brasile nel 2012. Ad essere interessante è soprattutto l'approccio con cui la vicenda viene trattata: la pellicola, che ha in breve tempo scalato gli indici di gradimento, adotta una prospettiva per nulla scontata, scegliendo di narrare i fatti così come sono avvenuti ma attraverso il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Elize: Le ombre di una donna, recensione. Quando il crime incontra il thriller psicologico

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ELIZE: LE OMBRE DI UNA DONNA - RECENSIONE FILM NETFLIX CRIME (2026)

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