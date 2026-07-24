Elisabetta Gregoraci | il racconto di un’estate vissuta a tutta velocità

Elisabetta Gregoraci ha descritto un’estate trascorsa a grande velocità, con mesi intensi che sembrano non entrare in valigia. Alla fine di ogni periodo, il suo telefono passa dall’essere uno strumento di programmazione a diventare una sorta di macchina del tempo, segnando il passaggio tra momenti di attività e di pausa.

Elisabetta Gregoraci e il mese che non entra in una valigia: il racconto di un’estate vissuta a tutta velocità. C’è un momento, alla fine di ogni mese intenso, in cui il telefono smette di essere un’agenda e diventa una macchina del tempo. Si scorre il rullino fotografico e, tra aeroporti, luci, incontri e chilometri percorsi, ci si accorge che il tempo non si misura in giorni, ma in esperienze. È proprio questa la sensazione che emerge dall’ultimo post condiviso da Elisabetta Gregoraci, che ha scelto di salutare luglio con una riflessione sincera e lontana dai classici bilanci da social network. Non un semplice album di fotografie, ma il racconto di un periodo vissuto in corsa, tra lavoro, viaggi e nuove emozioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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