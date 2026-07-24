Elezioni sindaco di Padova Fratelli d' Italia raffredda la corsa di Marcato | Ogni partito farà il suo nome

Fratelli d’Italia ha deciso di non sostenere ufficialmente Marcato come candidato sindaco a Padova. La decisione è stata comunicata attraverso un rappresentante del partito, che ha affermato che ogni forza politica presenterà un proprio candidato. Il partito ha precisato che questa scelta non è rivolta contro Marcato, ma deriva dalla volontà di indicare un nome proprio, in linea con la posizione di maggioranza a livello nazionale, dato che rappresentano il partito più votato e il governo in carica.

«Nulla contro Marcato, anzi. Però è doveroso che anche noi poniamo un nostro nome sul tavolo. Se non altro perché rappresentiamo il partito più votato dagli italiani e che esprime il capo del governo. Dopodiché, evidentemente, decideremo assieme il profilo migliore per provare a riconquistare Padova, che è una città molto importante per gli equilibri politici veneti e nazionali». Quasi due mesi fa, ad inizio giugno, era stato il senatore Raffaele Speranzon, segretario regionale di FdI, ritenuto piuttosto vicino alla premier Giorgia Meloni, a tirare il freno in merito alla candidatura a sindaco di Padova dell’ex assessore veneto allo Sviluppo economico, Roberto Marcato: «Non mi pare — aveva appunto scandito Speranzon a proposito delle elezioni amministrative del prossimo anno — che si voti domani né dopodomani. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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CANDIDATO SINDACO, I DUBBI DEGLI ALLEATI. MARCATO: «A DISPOSIZIONE CON IMPEGNO» | 30/05/2026

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