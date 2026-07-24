La premier e la segretaria del PD hanno firmato un accordo per vietare l’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti falsi durante la campagna elettorale del 2027. Entrambe si sono impegnate a evitare la diffusione di notizie inventate o manipolate, attribuendole ai rivali politici. La decisione segue l’invito di Schlein a contrastare l’uso scorretto dell’AI nei discorsi pubblici e nelle comunicazioni ufficiali.

La presidente del Consiglio raccoglie l’invito lanciato dalla segretaria del Pd per evitare l’uso dell’intelligenza artificiale nella diffusione di parole o fatti inventati attribuiti ai rivali La segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni hanno stretto un patto di "non bellig. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni 2027, patto Meloni-Schlein: "No contenuti falsi creati dall'AI contro avversari politici in campagna elettorale"

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E se Meloni si fa un altro mandato

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