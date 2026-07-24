Eco-vandali assolti per le scritte di pace sui muri della Leonardo | archiviato il blitz di Extinction Rebellion

Notizia in breve

Gli attivisti di Extinction Rebellion sono stati assolti dopo aver scritto messaggi di pace sui muri di una torre. Il giudice ha archiviato il procedimento, ritenendo che le scritte non fossero sufficientemente perseguibili come reato. La decisione si è basata sulla valutazione delle azioni come atti simbolici, che non hanno richiesto un processo penale. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, senza ulteriori conseguenze legali per gli imputati.