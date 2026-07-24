Il concerto di Noemi previsto per l’8 agosto a Riccione è stato posticipato al 28 agosto a causa di una caduta dal palco che l’ha lasciata in prognosi per trenta giorni. La data è invariata e l’ingresso rimane gratuito. Nel frattempo, i Negramaro sono in tour con lo spettacolo “Una Storia Ancora Semplice Live 2026”. Riccione Music City prosegue con la programmazione estiva, che include anche altri eventi musicali.

Riccione Music City continua con i Negramaro in tour con Una Storia Ancora Semplice Live 2026. Stabilita intanto la nuova data del concerto di Noemi che, per trenta giorni in prognosi dopo la rovinosa caduta dal palco di San Salvo Marina, slitta dall’8 al 28 agosto, sempre a ingresso gratuito. Questa sera intanto, dalle 21 in poi in piazzale Roma, il pubblico riccionese potrà partecipare al coinvolgente concerto della nota e pluripremiata band salentina, che per l’occasione proporrà un viaggio musicale attraverso i brani di maggior successo che hanno segnato oltre vent’anni di carriera. Era infatti il 2003 quando uscì il primo album intitolato Negramaro, ne sono poi seguiti una decina, compresa una raccolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i Negramaro. L’Estate di Riccione entra nel vivo

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Negramaro - Estate

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