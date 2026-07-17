Jazz pop e gastronomia L’estate entra nel vivo

A Cattolica l’estate si anima con concerti di jazz e pop, eventi gastronomici e iniziative culturali. L’Arena della Regina ospita diversi spettacoli e manifestazioni, attirando pubblico locale e turisti. La programmazione comprende musica dal vivo e degustazioni, con un’attenzione particolare alla tradizione e ai sapori del territorio. La città si prepara a un’intensa stagione estiva, con eventi che coinvolgono diversi aspetti della cultura e dell’intrattenimento.

Cattolica alza il volume della sua estate e lo fa puntando su un mix di grandi concerti, tradizione, cultura e sapori. L’Arena della Regina si prepara ad accogliere alcuni dei nomi più attesi della musica italiana, mentre il calendario degli eventi si completa con jazz, liscio, spettacoli per famiglie, mostre e appuntamenti dedicati all’enogastronomia. "Entriamo sempre più nel vivo della grande estate di Cattolica", sottolinea l’assessora Elisabetta Bartolucci. Domani sera si scende subito in Arena con Sal Da Vinci, che ha scelto proprio Cattolica come palco di partenza per il suo nuovo tour. Appena ventiquattr’ore dopo sarà la volta di Giorgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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