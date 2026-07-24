Eccellenza Il Trodica rinforza la società Angelini è presidente onorario

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Trodica ha annunciato il ritorno di Daniele Maria Angelini come presidente onorario. Angelini, già coinvolto in club come Sangiorgese, Civitanovese e Recanatese, assume ora questa carica nel club attuale. La società ha comunicato ufficialmente la nomina, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le responsabilità. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

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Daniele Maria Angelini torna nel calcio come presidente onorario del Trodica dopo essere stato nella Sangiorgese, Civitanovese e Recanatese. C’è soddisfazione nella società per l’ingresso di questa figura che rappresenta un valore aggiunto per il progetto biancazzurro, grazie a un’esperienza consolidata nel mondo sportivo e alla volontà di contribuire alla crescita della società dentro e fuori dal campo. Inoltre il Trodica annuncia Cobit Asfalti, importante realtà marchigiana, come main sponsor per la stagione alle porte. Una importante realtà marchigiana, punto di riferimento nel settore degli asfalti, delle pavimentazioni e delle opere infrastrutturali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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