Eccellenza Il Trodica rinforza la società Angelini è presidente onorario

Notizia in breve

Il Trodica ha annunciato il ritorno di Daniele Maria Angelini come presidente onorario. Angelini, già coinvolto in club come Sangiorgese, Civitanovese e Recanatese, assume ora questa carica nel club attuale. La società ha comunicato ufficialmente la nomina, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le responsabilità. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.