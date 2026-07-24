In Repubblica Democratica del Congo, l’epidemia di Ebola nel nord-ovest del paese continua a crescere, con oltre 2.300 casi confermati a due mesi dall’inizio. La diffusione del virus rimane intensa e non è stata ancora contenuta. Le autorità sanitarie segnalano che la situazione non presenta segnali di miglioramento e che gli interventi implementati finora non sono sufficienti a fermare la diffusione. Non sono stati comunicati aggiornamenti su eventuali misure di contenimento o sulle risposte di emergenza.

A due mesi dall’inizio dell’epidemia, il focolaio del virus Ebola che si è diffuso nel nord-ovest della Repubblica Democratica del Congo è ancora fuori controllo. I casi registrati sono oltre. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

© Ilmanifesto.it - Ebola fuori controllo in Rdc oltre 2.300 casi confermati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, 598 casi confermati nella Repubblica Democratica del CongoL’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo conta ora 598 casi confermati.

L’epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo è fuori controlloL’epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo potrebbe diventare la più grave mai registrata nella regione, superando le 11.

Temi più discussi: RD Congo, l'epidemia di Ebola sempre più fuori controllo; Ebola fuori controllo in Rdc oltre 2.300 casi confermati; Virus killer, Sant’Orsola in allerta: Ecco il protocollo anti Ebola; Epidemia di Ebola in Congo causa più di 1000 morti, quali sono i rischi per l'Europa e per l'Italia.

Ebola fuori controllo in Congo-K: il virus si sta espandendo a una velocità senza precedenti - #ViVedoMale x.com

Ebola fuori controllo in Congo: il virus arriva anche nel Sud Kivu. Aumentano morti e contagiL'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi nella Repubblica Democratica del Congo e si è ormai estesa anche alla provincia del Sud Kivu, dove sono stati registrati due casi confermati, tra cui un ... iltempo.it

Epidemia di Ebola in Congo causa più di 1000 morti, quali sono i rischi per l'Europa e per l'ItaliaL'epidemia di Ebola in Africa ha superato i 1.000 morti tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda i rischi per l'Italia ... virgilio.it

Cittadino statunitense risulta positivo all'Ebola in Congo reddit