EA SPORTS FC Server Down? Aggiornamenti in Tempo Reale

Notizia in breve

I server di EA SPORTS FC sono attualmente offline, impedendo ai giocatori di accedere alle modalità online come Ultimate Team, Pro Clubs e Carriera. Gli utenti segnalano difficoltà nel connettersi e nel caricamento delle partite. La società sta lavorando per risolvere il problema e ripristinare il servizio. Non sono stati forniti tempi definitivi per il ripristino. Le interruzioni sembrano riguardare tutti gli utenti e si verificano in modo diffuso.