E se alla fine il portiere del Napoli fosse Vicario?

Il portiere del Napoli potrebbe essere Vicario, secondo alcune voci di mercato. La stagione in corso vede il giocatore protagonista tra i pali, con prestazioni che attirano l’attenzione di diversi club. Le trattative e le ipotesi di trasferimento si susseguono, anche se ancora niente è ufficiale. La finestra di mercato resta aperta e le possibilità di un cambio di maglia sono tutt’altro che escluse.

Cambiano le stagioni e le cose tendono a somigliarsi sempre meno col passare degli anni. E anche quelle sostanzialmente futili, come tutto ciò che è relativo al calciomercato, subiscono questo influsso del tempo. La prova? Un tempo c’era il valzer degli attaccanti, ora c’è quello dei portieri a tenere banco in Serie A. Ma d’altronde, con una sessione di mercato così tristemente sterile, qualcosa da fare ce la dovremo e se la dovranno pur trovare, no? Ed ecco che ci pensano gli estremi difensori, spesso così imprudentemente dimenticati, a riempirci quell’angolino di giornata chiamato calciomercato. Meret, Milinkovi?-Savi?, Vicario eccetera, e quell’intreccio con una Juve annoiata quasi quanto noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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