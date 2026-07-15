Napoli Vicario si allontana | il portiere è un obiettivo concreto della Juve

Il portiere Vicario si allontana dal Napoli ed è ora un obiettivo concreto per la Juventus. Le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Aston Villa su un altro portiere hanno sorpreso la società bianconera, che deve ora cercare alternative. La Juve si sta concentrando su altri profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa per Vicario sembra essere ormai sfumata, lasciando spazio a nuovi sviluppi.

Le parole del ds dell’Aston Villa su Martínez sono state una vera e propria doccia fredda per la Juve, che adesso è costretta a virare su un altro profilo. In tal senso, le quotazioni di Vicario sarebbero in salita, con il Napoli ancora fermo a causa della necessità di cedere. Infatti, il portiere sarebbe acquistabile solo in caso di addio di Milinkovi?-Savi?. La Juve piomba su Vicario. Scrive Filippo Cornacchia sulla Gazzetta: “Da qual­che giorno i bian­co­neri non si illu­dono e di con­se­guenza sono segna­late in salita le quo­ta­zioni di Guglielmo Vica­rio: ita­liano, reduce da tre sta­gioni in Pre­mier e magari avvi­ci­na­bile anche in pre­stito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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