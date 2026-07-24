È deceduto l’avvocato noto per aver difeso l’anarchico nel processo per la strage di Piazza Fontana, dal quale il suo assistito uscì assolto. Ha rappresentato anche i familiari di una vittima di un incidente durante una protesta nel 1975, e quelli di due giovani uccisi in circostanze non specificate. La sua carriera si è caratterizzata per aver assunto cause legali legate a eventi di cronaca e proteste sociali.

Aveva difeso Pietro Valpreda nel processo per la strage di Piazza Fontana, dal quale il ballerino anarchico uscì assolto. Ma anche i familiari di Giannino Zibecchi, ucciso e travolto nell’aprile del 1975 da un automezzo dei carabinieri nel corso di una manifestazione di protesta, e quelli dei giovani Fausto e Iaio. È morto a 87 anni Gigi Mariani, avvocato nato a Torino ma milanese di adozione, che nel corso della sua carriera si è contraddistinto per la scelta dei suoi assistiti, arricchendo la sua professione con un approccio politico e militante. Lo ricorda in un post su Facebook l’Osservatorio democratico sulle nuove destre Italia: “Non solo un avvocato ma un militante della sinistra, colto e umanamente generoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Gigi Mariani, l’avvocato militante che aveva difeso l’anarchico Valpreda nel processo per la strage di Piazza Fontana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cacciari: ecco cosa penso di Vannacci

Notizie e thread social correlati

Movida violenta, aggredito un 17enne in piazza. Aveva difeso un amicoUn ragazzo di 17 anni è stato aggredito in una piazza mentre si trovava con un amico al bar.

Smantellata la cellula del terrore anarchico che aveva sabotato i treni ad alta velocitàLe forze dell'ordine hanno smantellato una cellula anarchica responsabile del sabotaggio di treni ad alta velocità.

Chi è Gigi Proietti, com’è morto e malattia| Il triste addio nel giorno del suo ottantesimo compleannoGigi Proietti, chi è l’icona del teatro e della comicità italiana: com’è morto e malattia del compianto attore. Qualsivoglia tentativo nello stilare una lista di aggettivi e di definizioni sarebbe ... ilsussidiario.net

Gigi Proietti, il ricordo di Nancy Brilli: Il suo corpo è morto ma non il suo spiritoL’eredità di Gigi è grande. Bisogna fare in modo di ricordarla e di tenerla viva. È morto il corpo di Gigi ma non il suo spirito sono le parole che l’attrice Nancy Brilli dedica allo scomparso Gigi ... affaritaliani.it