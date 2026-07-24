È morto Gigi Mariani l’avvocato militante che aveva difeso l’anarchico Valpreda nel processo per la strage di Piazza Fontana

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto l’avvocato noto per aver difeso l’anarchico nel processo per la strage di Piazza Fontana, dal quale il suo assistito uscì assolto. Ha rappresentato anche i familiari di una vittima di un incidente durante una protesta nel 1975, e quelli di due giovani uccisi in circostanze non specificate. La sua carriera si è caratterizzata per aver assunto cause legali legate a eventi di cronaca e proteste sociali.

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Aveva difeso Pietro Valpreda nel processo per la strage di Piazza Fontana, dal quale il ballerino anarchico uscì assolto. Ma anche i familiari di Giannino Zibecchi, ucciso e travolto nell’aprile del 1975 da un automezzo dei carabinieri nel corso di una manifestazione di protesta, e quelli dei giovani Fausto e Iaio. È morto a 87 anni Gigi Mariani, avvocato nato a Torino ma milanese di adozione, che nel corso della sua carriera si è contraddistinto per la scelta dei suoi assistiti, arricchendo la sua professione con un approccio politico e militante. Lo ricorda in un post su Facebook l’Osservatorio democratico sulle nuove destre Italia: “Non solo un avvocato ma un militante della sinistra, colto e umanamente generoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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