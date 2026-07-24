Duncan Edwards e Molly si erano promessi di sposarsi, ma il loro amore si è spezzato con la tragedia dell’incidente aereo. Lui era un giocatore del Manchester United, noto per il suo talento, e la coppia aveva progetti futuri insieme. La loro storia si interrompe bruscamente il giorno in cui l’aereo su cui viaggiavano è precipitato, portando via entrambe le vite.

Qui la maledizione non colpisce soltanto un personaggio, ma due. Due ragazzi che si amavano e che avrebbero dovuto sposarsi, e invece il destino s’incaricò di scrivere una storia diversa, tragica. Non ci sono, in questa vicenda, alcol, droghe, donne disposte a tutto, sesso o soldi che fanno perdere la testa. Non c’è la banalità del male come manifestazione di un eccesso, di un vizio, o della semplice disperazione, ma c’è la dimostrazione di quanto precaria sia la vita (e dunque la felicità), sempre in equilibrio su un filo teso sopra lo strapiombo. Tutto, in questa storia, è dannato. E la dannazione, nel caso specifico, è eterna. Lo squillo del telefono le rimbombò in testa per tutta la vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duncan Edwards: l'amore per Molly e un memorabile United. Poi quell'aereo che cade...

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