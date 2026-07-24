due donne due secoli e una dimora storica la mostra a lucca

Due donne, separate da oltre cento anni, hanno scelto la stessa villa storica come spazio di incontro e cultura. La prima, all’inizio del Novecento, organizzò eventi e incontri letterari nella dimora. La seconda, nel secolo successivo, ha portato avanti questa tradizione, trasformando il luogo in un punto di riferimento per arte e mecenatismo. La villa, un edificio di grande valore storico, si apre ora in una mostra a Lucca.

di Olga Mugnaini Una villa reale. E due donne che a più di un secolo di distanza, scelsero lo stesso luogo come ’salotto’ di cultura, arte e mecenatismo. Sono Elisa Bonaparte Baciocchi e Anna Laetitia, detta Mimì Pecci Blunt, entrambe legate alla Villa Reale di Marlia a Capannori di Lucca. Ed è qui che nella la Sala degli Affreschi del complesso di San Micheletto, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, fino al 16 agosto si svolge la mostra ’Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt a Marlia’, dedicata al dialogo ideale fra queste due signore che hanno condiviso la stessa idea di dimora storica. È questo il filo conduttore del progetto, nato dalle ricerche che l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana porta avanti dal 2022 nell’Archivio ’Grönberg - Villa Reale di Marlia’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elisa e Mimi, Due donne, due secoli a confronto

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Il mondo è piccolo! Cosa potrebbe accomunare queste due donne? A sinistra, una statua senza volto, che da 900 anni si erge in una nicchia della parete della chiesa di Santa Hilda a Hartlepool, una cittadina portuale nel nord dell'Inghilterra, vicino alla Scozia x.com

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