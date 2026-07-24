Droga nascosta in una borsa termica corriere arrestato sull’A12

Un corriere è stato arrestato sull’A12 mentre trasportava droga nascosta in una borsa termica. Le forze di polizia hanno fermato l’uomo durante un controllo di routine e, dopo una perquisizione, hanno trovato sostanze stupefacenti all’interno della borsa. L’arresto è stato effettuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati nel contrasto al traffico illecito di droga.

Civitavecchia, 24 luglio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato a seguito del rinvenimento di oltre 600 grammi di droga e di una significativa somma di denaro in contanti. L’operazione è stata eseguita dai militari del Gruppo di Civitavecchia nel corso di un posto di controllo istituito presso la barriera autostradale “Aurelia”, sulla A12 Roma-Civitavecchia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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