Dr Jazz ma che hai combinato? L’arco del Sacramento si infiamma

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’arco del Sacramento si è infiammato durante una serata di musica dal vivo a Radio Django, dove non sono stati suonati dischi ma solo esibizioni dal vivo. La scelta di eliminare la musica registrata ha portato a un evento incentrato sull’improvvisazione jazz, con artisti che si sono esibiti senza supporto di tracce preregistrate. La serata si è svolta in un’atmosfera di totale assenza di supporto audio registrato, concentrandosi esclusivamente sulla performance dal vivo.

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Tempo di lettura: 2 minuti “ Niente dischi stasera, solo musica dal vivo! ” Se il jazz è il cuore dell’improvvisazione, allora la serata di ieri, Radio Django, è stata emblematica. Il jazz è un luogo dove improvvisazione non significa impreparazione, ma seguire il flusso, seguire l’anima. L’Arco del Sacramento ieri ne è stato la dimora. Lo spettacolo “Radio Django” partecipante della rassegna “ Estate all’Arco del Sacramento – In memoria di Alessandro Verdicchio ” è stato il momento più vicino alla spontaneità che questa città potesse avere. Con un magnifico ritorno agli anni Venti, il Funambolo APS e la Dr Jazz & Dirty Bucks Swing Band hanno trasformato l’Arco del Sacramento in un locale di New Orleans. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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