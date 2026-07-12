Domani, il centrocampista brasiliano tornerà alla Continassa, dopo aver trascorso un'intera stagione lontano dalla squadra. La sua presenza in ritiro con l'allenatore sarà decisiva per il futuro, senza garanzie di conferma. La visita rappresenta l'ultimo passo prima di una possibile riqualificazione nel team. La decisione finale dipenderà dall'esito di questa fase di preparazione e valutazione.

Douglas Luiz torna a Torino, ma questa volta senza certezze. Domani il centrocampista brasiliano rimetterà piede alla Continassa, dopo una stagione intera vissuta lontano dalla Juventus, ed è da lì, da quel rientro, che ripartirà la sua avventura bianconera. O che, forse, si chiuderà per sempre. Due prestiti, una stagione da dimenticare. Il dato di partenza racconta già molto. Douglas Luiz era arrivato a Torino nell’estate del 2024 con aspettative alte, altissime. Le cose però non sono andate come previsto, e dopo una sola stagione in maglia bianconera è finito in prestito prima al Nottingham Forest, poi all’ Aston Villa. Un doppio trasferimento temporaneo che, di fatto, racconta quanto il suo primo anno italiano sia stato deludente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Douglas Luiz, ultima chiamata bianconera: il ritiro con Spalletti deciderà tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Douglas Luiz alla Continassa per l’ultima chance: Spalletti deciderà durante il ritiro

Douglas Luiz si gioca tutto in ritiro: verrà valutato attentamente da Spalletti. Cosa filtra ad oggiDurante il ritiro estivo, il centrocampista viene sottoposto a valutazioni da parte di Spalletti, che deciderà se confermarlo in rosa.

Temi più discussi: Douglas Luiz resta alla Juve? Spalletti ha le idee molto chiare sul brasiliano Il piano del tecnico per rilanciare il centrocampista; Douglas Luiz resta alla Juve? Spalletti ha le idee molto chiare sul brasiliano. Il piano del tecnico per rilanciare il centrocampista; Juve, due giorni al via: da Gatti a Cambiaso, il punto sulle cessioni. E Douglas Luiz; Douglas Luiz Juve, tra addio e permanenza: il piano di Spalletti per il giocatore brasiliano.

Douglas Luiz carico e senza dubbi: l'ultimo post social è un messaggio alla Juve e Spalletti?Il centrocampista brasiliano pubblica una foto e scatena i pensieri riguardo il futuro in bianconero a un giorno dall'inizio del ritiro ... tuttosport.com

Pagina 2 | Douglas Luiz, ultima chiamata Juve: i due miracoli già firmati da Spalletti fanno ben sperarePer la regia il sogno resta Lobotka, ma l’ex Aston Villa avrà modo di giocarsi le sua carte nella tournée estiva ... tuttosport.com