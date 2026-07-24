Doritos porta in F1 Il gusto dell’Adrenalina | obiettivo GP di Monza

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Doritos ha lanciato in Italia la campagna “Il gusto dell’Adrenalina”, ispirata alla Formula 1. L’obiettivo è creare un’esperienza di consumo intensa e audace, collegando il marchio a un mondo di velocità e emozioni forti. La campagna si focalizza sulla traduzione di questo universo in un’offerta che punta a coinvolgere i consumatori, anticipando anche la presenza del brand al Gran Premio di Monza.

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Doritos arriva in Italia con “Il gusto dell’Adrenalina”, la nuova campagna che traduce l’universo della Formula 1 in un’esperienza di consumo audace, intensa e ad alto impatto. Il progetto nasce all’interno della più ampia partnership globale tra PepsiCo e Formula 1, pensata per avvicinare alcuni dei brand più iconici del gruppo al mondo del motorsport e creare nuove occasioni di ingaggio per i fan, dentro e fuori dal circuito. In questo scenario, Doritos interpreta l’energia del race day attraverso il proprio DNA distintivo: un gusto deciso, un crunch riconoscibile e un’attitudine bold, capace di trasformare ogni momento di consumo in un’esperienza più coinvolgente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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