F1 verso il GP d' Italia a Monza | i biglietti e le esperienze disponibili su Allsport

Il campionato del mondo 2026 di Formula 1 è ormai giunto nel pieno della stagione, con la lotta in famiglia tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell, entrambi portacolori del Mercedes-Amg Petronas F1 Team, che ha caratterizzato i primi dieci gran premi della nuova era ibrida. Ma, con i risultati ottenuti nelle ultime gare, anche la Scuderia Ferrari HP Formula 1 sta provando a inserirsi nella sfida per il mondiale, con il ritorno al vertice di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La grande rivoluzione regolamentare entrata in vigore all'inizio dell'anno ha portato a dei cambiamenti significativi nella lotta al vertice, con un netto rimescolamento delle carte e dei valori in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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