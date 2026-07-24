Un cantante noto per essere stato membro di due gruppi musicali ha comunicato di non essere ancora fuori pericolo a dieci mesi dall’intervento che lo aveva costretto a interrompere un tour. In un messaggio rivolto ai fan, ha spiegato di non aver ancora superato completamente le conseguenze dell'operazione subita. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i sostenitori, che avevano seguito con attenzione il suo percorso di recupero.

James Bourne, voce storica dei Busted e degli McBusted, ha rotto il silenzio per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il cantante ha ammesso di non essere “ancora fuori dal tunnel del pericolo “, a distanza di dieci mesi dal ritiro forzato dal tour che avrebbe dovuto vederlo protagonista insieme ai compagni di band. Lo scorso settembre James aveva dovuto rinunciare, ad appena un giorno dal debutto a Birmingham, al tour “Busted v McFly” che riuniva le due storiche band britanniche. Un addio improvviso, comunicato dallo stesso cantante attraverso un messaggio in cui spiegava di non essere nelle condizioni fisiche per affrontare le date previste, pur senza fornire dettagli precisi sulla natura del problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’operazione non sono ancora fuori pericolo”: James Bourne dei Busted si sbilancia sulle sue condizioni di salute e i fan si preoccupano

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