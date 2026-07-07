Ron il ritorno tanto atteso si interrompe all’improvviso | il comunicato sulle sue condizioni di salute preoccupa i fan

Il ritorno di Ron sulla scena musicale italiana si interrompe dopo la pubblicazione di “Vite parallele” a giugno, il suo primo singolo inedito dopo quattro anni di silenzio. Il cantautore ha annullato tutte le date del tour estivo 2026 a causa di un peggioramento delle condizioni di salute. La notizia ha preoccupato i fan, che aspettavano con ansia il suo ritorno. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle sue condizioni è stato comunicato.

Il ritorno di Ron sulla scena musicale italiana si interrompe all’improvviso e dopo aver pubblicato a giugno “Vite parallele”, il suo primo singolo inedito dopo quattro anni di silenzio discografico, il cantautore è stato costretto ad annullare tutte le date del tour estivo 2026 a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Una notizia arrivata nelle ultime ore attraverso una nota ufficiale del suo entourage e che ha colto di sorpresa i tanti fan che attendevano di rivederlo dal vivo. Rosalino Cellamare, questo il vero nome dell’artista, dovrà infatti affrontare il ritorno di un’infezione virale contratta oltre un anno fa. Il... 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infortunio Calhanoglu: il turco a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio? Il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni ufficialiUn calciatore turco dell’Inter potrebbe essere assente dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio a causa di un infortunio.

Ecco cosa ha dichiarato l'attore, noto per il ruolo di Roger Murtaugh in Arma Letale, sulle sue condizioni di salute. La diagnosi è arrivata nel 2023Nel 2023, l’attore noto per il ruolo di Roger Murtaugh ha ricevuto la diagnosi di Alzheimer.