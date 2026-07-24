Donnarumma-Elefante matrimonio a Locorotondo Festa in una masseria di Fasano

Da noinotizie.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il matrimonio tra Donnarumma ed Elefante si è svolto a Locorotondo, in una masseria di Fasano. La giornata, inizialmente a rischio pioggia, è stata caratterizzata da sole caldo nel pomeriggio della Valle d’Itria. La cerimonia si è tenuta in un ambiente all’aperto, con gli invitati presenti nella struttura rurale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla cerimonia o sui partecipanti è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Decisamente scongiurato il rischii pioggia, il sole caldo del pomeriggio in Valle d’Itria ha accolto gli spisi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

donnarumma elefante matrimonio a locorotondo festa in una masseria di fasano
© Noinotizie.it - Donnarumma-Elefante, matrimonio a Locorotondo Festa in una masseria di Fasano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante il matrimonio a Locorotondo

Video Gigio Donnarumma e Alessia Elefante il matrimonio a Locorotondo

Notizie e thread social correlati

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonioGigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno in Puglia, con una cerimonia religiosa nel centro storico di Locorotondo.

Donnarumma sposo in Puglia: le nozze con Alessia Elefante il 24 luglio a Locorotondo. Parata di vip in Valle d'ItriaIl portiere della nazionale azzurra e del Manchester City si sposerà con la compagna il 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari.

Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; Donnarumma sposa Alessia Elefante, tutti i dettagli del matrimonio: dalla location in Puglia alla lista segreta degli invitati (con il nome di Haaland); Tutto sul matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, venerdì, in Puglia.

donnarumma elefante donnarumma elefante matrimonio aDonnarumma e Alessia Elefante, oggi il matrimonio: location e invitati (da Maldini a Haaland) e le voci su Sinner e MessiGigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: il matrimonio è fissato per oggi, venerdì 24 luglio a Locorotondo, in Valle ... msn.com

donnarumma elefante donnarumma elefante matrimonio aDonnarumma, la serenata prima del matrimonio: il portiere canta Più bella cosa alla moglie Alessia Elefantedi Rossella Di Gilio Il giorno delle nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante è arrivato. Oggi 24 luglio 2026, il numero uno del Manchester City e la futura moglie ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web