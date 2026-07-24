Donnarumma-Elefante matrimonio a Locorotondo Festa in una masseria di Fasano
Il matrimonio tra Donnarumma ed Elefante si è svolto a Locorotondo, in una masseria di Fasano. La giornata, inizialmente a rischio pioggia, è stata caratterizzata da sole caldo nel pomeriggio della Valle d’Itria. La cerimonia si è tenuta in un ambiente all’aperto, con gli invitati presenti nella struttura rurale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla cerimonia o sui partecipanti è stato reso noto.
Decisamente scongiurato il rischii pioggia, il sole caldo del pomeriggio in Valle d’Itria ha accolto gli spisi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Gigio Donnarumma e Alessia Elefante il matrimonio a Locorotondo
Notizie e thread social correlati
Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonioGigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno in Puglia, con una cerimonia religiosa nel centro storico di Locorotondo.
Donnarumma sposo in Puglia: le nozze con Alessia Elefante il 24 luglio a Locorotondo. Parata di vip in Valle d'ItriaIl portiere della nazionale azzurra e del Manchester City si sposerà con la compagna il 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari.
Temi più discussi: Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, tutti i dettagli sulle nozze in Puglia; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi: tutto sul matrimonio del calciatore azzurro; Donnarumma sposa Alessia Elefante, tutti i dettagli del matrimonio: dalla location in Puglia alla lista segreta degli invitati (con il nome di Haaland); Tutto sul matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, venerdì, in Puglia.
L’arrivo di Roberto Mancini al matrimonio di Gigio Donnarumma L’ex CT della nazionale azzurra arriva presso la chiesa di San Giorgio Martire di Locorotondo per il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Continua a seguirci per rimaner facebook
La Valle d’Itria ospita il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante con un’organizzazione speciale per garantire sicurezza e riservatezza x.com
Donnarumma e Alessia Elefante, oggi il matrimonio: location e invitati (da Maldini a Haaland) e le voci su Sinner e MessiGigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: il matrimonio è fissato per oggi, venerdì 24 luglio a Locorotondo, in Valle ... msn.com
Donnarumma, la serenata prima del matrimonio: il portiere canta Più bella cosa alla moglie Alessia Elefantedi Rossella Di Gilio Il giorno delle nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante è arrivato. Oggi 24 luglio 2026, il numero uno del Manchester City e la futura moglie ... leggo.it