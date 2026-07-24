donnarumma elefante matrimonio a locorotondo festa in una masseria di fasano

Il matrimonio tra Donnarumma ed Elefante si è svolto a Locorotondo, in una masseria di Fasano. La giornata, inizialmente a rischio pioggia, è stata caratterizzata da sole caldo nel pomeriggio della Valle d’Itria. La cerimonia si è tenuta in un ambiente all’aperto, con gli invitati presenti nella struttura rurale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla cerimonia o sui partecipanti è stato reso noto.

Decisamente scongiurato il rischii pioggia, il sole caldo del pomeriggio in Valle d’Itria ha accolto gli spisi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Gigio Donnarumma e Alessia Elefante il matrimonio a Locorotondo

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